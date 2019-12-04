Режим «черного неба» ввели в Красноярске на 5 декабря

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди жителей как режим "черного неба", будет действовать в Красноярске сутки с утра четверга. Об этом в среду сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 07 (03:00 мск) часов 5 декабря 2019 года до 07 (03:00 мск) часов 6 декабря 2019 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (ЕМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска — город стоит в низине и окружен горами, приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ранее режим НМУ действовал в Красноярске 26-28 ноября, а до этого — с 8 по 13 февраля 2019 года.