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Погода

Режим «черного неба» ввели в Красноярске на 5 декабря 

ТАСС 45 минут назад
Режим «черного неба» ввели в Красноярске
Фото: РИА Новости
Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди жителей как режим "черного неба", будет действовать в Красноярске сутки с утра четверга. Об этом в среду сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 07 (03:00 мск) часов 5 декабря 2019 года до 07 (03:00 мск) часов 6 декабря 2019 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (ЕМУ) первой степени опасности", — говорится в сообщении.
Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска — город стоит в низине и окружен горами, приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.
Ранее режим НМУ действовал в Красноярске 26-28 ноября, а до этого — с 8 по 13 февраля 2019 года.
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Теги:
Экология , Общество , Красноярск
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