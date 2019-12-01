Минприроды приняло решение по пластиковой посуде

Минприроды не будет запрещать пластиковую посуду

"Не планируем рубить и одномоментно запрещать пластиковую посуду. Мы прекрасно понимаем, что это палка о двух концах. На другом конце решения об отмене пластиковой посуды стоит производство этой посуды, налоги, рабочие места. Мы придем к этому эволюционным путем. Говорим сегодня об ограничениях и рекомендациях", — заявил он в интервью "Российской газете".

В России неоднократно звучали призывы запретить пластиковую посуду и пластиковые пакеты. С такими инициативами выступали не только экологи и активисты, но и Роспотребнадзор

Полный текст интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в ближайшем номере "РГ".