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Минприроды не будет запрещать пластиковую посуду 

Российская Газета 59 минут назад
Минприроды приняло решение по пластиковой посуде
Фото: iStock
В министерстве природных ресурсов не намерены запрещать оборот и производство пластиковых стаканчиков, тарелок и трубочек. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уверен, что Россия придет к этому и так, а лишними запретами можно только ухудшить ситуацию.
"Не планируем рубить и одномоментно запрещать пластиковую посуду. Мы прекрасно понимаем, что это палка о двух концах. На другом конце решения об отмене пластиковой посуды стоит производство этой посуды, налоги, рабочие места. Мы придем к этому эволюционным путем. Говорим сегодня об ограничениях и рекомендациях", — заявил он в интервью "Российской газете".
В России неоднократно звучали призывы запретить пластиковую посуду и пластиковые пакеты. С такими инициативами выступали не только экологи и активисты, но и Роспотребнадзор.
Полный текст интервью с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным читайте в ближайшем номере "РГ".
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Теги:
Экология , Общество , Дмитрий Кобылкин , Роспотребнадзор , Минприроды , "Российская газета"
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