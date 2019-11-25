В России снизят производство вредных химикатов

С 2020 в России снизят производство разрушающих озоновый слой веществ

В 80-х годах прошлого столетия мировое сообщество всерьез озаботилось проблемой разрушения озонового слоя Земли, защищающего все живое на ней от ультрафиолетового излучения. Так в 1985 году сначала появилась Венская конвенция об охране озонового слоя, а в 1989 году в силу вступил Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Его целью стал постепенный отказ в мировом масштабе от производства негативно влияющих на состояние защитной оболочки планеты химических веществ, в первую очередь на основе хлора и брома.

Например, хлорфторуглероды и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) нашли широкое применение при производстве холодильников, аэрозолей, пены, растворителей и средств пожаротушения, на линиях сборки электронной продукции, в пищевой промышленности. Бромистый метил помогает сельскому хозяйству в борьбе с вредителями.

Ученым удалось убедить политиков, что человечество может найти альтернативу вредным химикатам, и постепенно количество участников протокола росло. Если в 1987 году первыми подписантами выступили 46 стран, то на конец 2018 года сторонами первоначальной его версии уже были 197 государств. За это время в него несколько раз вносились поправки, расширявшие перечень озоноразрушающих веществ (ОРВ), не все страны их ратифицировали, но в целом мировое сообщество остается единым в данном вопросе. Сейчас перед участниками Монреальского протокола стоит задача к 2030 году полностью отказаться от использования ОРВ.

Наша страна ратифицировала документ в 1988 году еще во времена СССР, Российская Федерация в конце 1991 года подтвердила себя стороной протокола и постепенно сокращает использование и производство ОРВ. В 2014 году новые обязательства были зафиксированы в постановлении правительства "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой". На период 2015-2019 годов объем потребления не должен был превышать 399,69 тонны озоноразрушающей способности ежегодно, а на следующие десять лет он снижается существенно — не более 19,98 тонн. Исходя из этого параметра, правительство каждый год отдельным распоряжением ограничивает потребление и производство конкретных ОРВ.

С учетом резкого сокращения потребления — в 20 раз — в 2020 году практически пропорционально будет снижен и лимит допустимого производства озоноразрушающих веществ, пояснили "РГ" в Минприроды . В этом году он установлен в объеме 262,996 метрические тонны, а станет 13,313.

Если в текущем году в России разрешалось потребление четырех веществ из группы гидрохлорфторуглеродов, то со следующего — только два. Остальные ОРВ из списка регулируемых Монреальским протоколом будут запрещены для применения.

Импорт озоноразрушающих веществ тоже существенно сократят. Действующее до конца года ограничение на ввоз ГХФУ-141b будет введено и в 2020 году, сообщили в Минприроды, допустимый объем составит 60,609 метрические тонны вместо 1242,673.