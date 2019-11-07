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Названы российские города с самым загрязненным воздухом 

Газета.Ru + ещё 1 55 минут назад
Названы российские города с самым загрязненным воздухом
Фото: РИА Новости
Более 20 российских городов вошли в список субъектов с наиболее загрязненным воздухом в России. Об этом говорится в документе ГГО им. Воейкова — структурном подразделении Росгидромета, передает ТАСС.
Специалисты провели исследование и выяснили, что воздух в 2018 году в 22 городах страны, в которых проживают около 5,1 млн человек, был сильно загрязнен.
Среди таких городов: Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Абакан, Иркутск, Чита, Кызыл, Барнаул, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск. Кроме того, в список попали: Искитим, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Лесосибирск, Минусинск и Шелехов.
Также в документе подчеркивается, что в 90% проверенных городов России было выявлено превышение норм загрязнения.
"Качество атмосферного воздуха сохраняется неудовлетворительным", — констатируется в документе.
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Теги:
Экология , Общество , Росгидромет , ИТАР-ТАСС
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