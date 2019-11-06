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Операция по спасению белух вступила в завершающую фазу 

Вести.Ru + ещё 21 2 часа назад
Операция по спасению белух вступила в завершающую фазу
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
После перерыва на ночь в приморской бухте Средней возобновилась погрузка оставшихся там белух, которых планируется выпустить в Японское море. Погруженным накануне на теплоход животным поменяли воду, их состояние хорошее.
Как сообщалось, с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, напоминает ТАСС.
Для выпуска в естественную среду обитания животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края в июне текущего года. В настоящее время в бухте Средней остается 50 белух.
В связи с надвигающимися штормами было принято решение выпустить томящихся в неволе морских животных в Приморье в районе Лазовского государственного природного заповедника, а не в Охотском море, как планировалось ранее.
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Теги:
Экология , Общество , ИТАР-ТАСС
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