Операция по спасению белух вступила в завершающую фазу

После перерыва на ночь в приморской бухте Средней возобновилась погрузка оставшихся там белух, которых планируется выпустить в Японское море. Погруженным накануне на теплоход животным поменяли воду, их состояние хорошее.

Как сообщалось, с лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, напоминает ТАСС.

Для выпуска в естественную среду обитания животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края в июне текущего года. В настоящее время в бухте Средней остается 50 белух.

В связи с надвигающимися штормами было принято решение выпустить томящихся в неволе морских животных в Приморье в районе Лазовского государственного природного заповедника, а не в Охотском море, как планировалось ранее.