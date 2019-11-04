Россиянам рассказали о штрафах за мусор

Штрафов за нераздельный сбор мусора не будет

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью Business FM разъяснил, что вся будущая практика разделенного мусора рассчитана на сознательность россиян. По его словам, сейчас полным ходом идет создание системы раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой. И готовность регионов с 1 января следующего года начать эту реформу намного выше, чем это кажется.

— Необходимо полноценную инфраструктуру создать, и уж тем более сейчас крайне рано говорить о каких-либо штрафах. На мой взгляд, это в большей степени спекуляция журналистов. Уже есть регионы, которые достаточно далеко продвинулись в этом направлении. Вот на примере Московской области можно посмотреть, Казани . И это принципиально система вертикально интегрирована. Можно посмотреть, что получается из пластика, куда он уходит, бумаги, куда она уходит, что получается из других фракций.

— По всей стране можно это к 2020 году организовать? Потому что в Москве , например, у очень многих домов такой возможности нет.

— Во-первых, Москва получила отсрочку, если я не ошибаюсь, по-моему, до 2021 года. И надеемся на то, что Москва этим дополнительным временем эффективно воспользуется. В отношении других регионов, я считаю, что в 2020 году реализовать эту задачу вполне реально.

— Как можно промониторить и проконтролировать, кто что выкинул?

— Если брать применительно к нашей стране, то контроль за объемом образования покажет, насколько система внедрена успешно.

— То есть нарушителей контролировать никто не собирается? То есть мониторить вы это не будете?

— Во всяком случае мы сейчас точно не собираемся начинать с того, чтобы вводить штрафы. Это самая последняя мера, которая в этом случае может быть применена.

Москва, кстати, не исключение. По постановлению местных властей, столица начинает разделять мусор тоже с 1 января следующего года, говорит замгендиректора группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова

— С 1 января к каждому контейнеру должна приходить отдельная машина. И человек получит эту инфраструктуру в шаговой доступности. А отсрочка, о которой говорят, это отсрочка от входа в реформу. Когда в Москве будет выбран региональный оператор, и здесь начнется такая же работа, как во всех остальных регионах. Эта отсрочка была принята для городов федерального подчинения — Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

— Как-то можно будет отслеживать, кто именно не туда выкинул свой мусор?

— Существует две системы налаживания раздельного сбора — и «кнут», и «пряник». «Кнут» — это европейская система, когда на контейнерной площадке установлена видеокамера и пакеты выборочно проверяются. И если там находится что-то, не входящее в список вторичного сырья, то весь дом штрафуют на довольно ощутимую сумму. Это очень хорошо стимулирует жильцов. В России нет программы «кнута», в России раздельный сбор внедряется методом условного «пряника». Это больше основано на ответственном подходе к ресурсу. Люди не получают штрафы за то, что они что-то не то бросили. Сами компании-операторы всегда проводят мониторинг того, что у них находится в этих контейнерах, чтобы определить, каким образом некая масса людей разделяет свои отходы. У нас путь такой, без кнутов. Если мы не будем сами менять эту ситуацию (а без участия обычного потребителя это невозможно), то через какое-то время мы будем жить вокруг полигонов. Этот вопрос об ответственности.

По данным «Российского экологического оператора», сейчас в России разделяется только 7% отходов. Согласно национальному проекту «Экология», к 2024 году обработку должны проходить 60% мусора.