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Штрафов за нераздельный сбор мусора не будет 

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Россиянам рассказали о штрафах за мусор
Фото: ТАСС
Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в интервью Business FM разъяснил, что вся будущая практика разделенного мусора рассчитана на сознательность россиян. По его словам, сейчас полным ходом идет создание системы раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой. И готовность регионов с 1 января следующего года начать эту реформу намного выше, чем это кажется.
— Необходимо полноценную инфраструктуру создать, и уж тем более сейчас крайне рано говорить о каких-либо штрафах. На мой взгляд, это в большей степени спекуляция журналистов. Уже есть регионы, которые достаточно далеко продвинулись в этом направлении. Вот на примере Московской области можно посмотреть, Казани. И это принципиально система вертикально интегрирована. Можно посмотреть, что получается из пластика, куда он уходит, бумаги, куда она уходит, что получается из других фракций.
— По всей стране можно это к 2020 году организовать? Потому что в Москве, например, у очень многих домов такой возможности нет.
— Во-первых, Москва получила отсрочку, если я не ошибаюсь, по-моему, до 2021 года. И надеемся на то, что Москва этим дополнительным временем эффективно воспользуется. В отношении других регионов, я считаю, что в 2020 году реализовать эту задачу вполне реально.
— Как можно промониторить и проконтролировать, кто что выкинул?
— Если брать применительно к нашей стране, то контроль за объемом образования покажет, насколько система внедрена успешно.
— То есть нарушителей контролировать никто не собирается? То есть мониторить вы это не будете?
— Во всяком случае мы сейчас точно не собираемся начинать с того, чтобы вводить штрафы. Это самая последняя мера, которая в этом случае может быть применена.
Москва, кстати, не исключение. По постановлению местных властей, столица начинает разделять мусор тоже с 1 января следующего года, говорит замгендиректора группы компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.
— С 1 января к каждому контейнеру должна приходить отдельная машина. И человек получит эту инфраструктуру в шаговой доступности. А отсрочка, о которой говорят, это отсрочка от входа в реформу. Когда в Москве будет выбран региональный оператор, и здесь начнется такая же работа, как во всех остальных регионах. Эта отсрочка была принята для городов федерального подчинения — Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы.
— Как-то можно будет отслеживать, кто именно не туда выкинул свой мусор?
— Существует две системы налаживания раздельного сбора — и «кнут», и «пряник». «Кнут» — это европейская система, когда на контейнерной площадке установлена видеокамера и пакеты выборочно проверяются. И если там находится что-то, не входящее в список вторичного сырья, то весь дом штрафуют на довольно ощутимую сумму. Это очень хорошо стимулирует жильцов. В России нет программы «кнута», в России раздельный сбор внедряется методом условного «пряника». Это больше основано на ответственном подходе к ресурсу. Люди не получают штрафы за то, что они что-то не то бросили. Сами компании-операторы всегда проводят мониторинг того, что у них находится в этих контейнерах, чтобы определить, каким образом некая масса людей разделяет свои отходы. У нас путь такой, без кнутов. Если мы не будем сами менять эту ситуацию (а без участия обычного потребителя это невозможно), то через какое-то время мы будем жить вокруг полигонов. Этот вопрос об ответственности.
По данным «Российского экологического оператора», сейчас в России разделяется только 7% отходов. Согласно национальному проекту «Экология», к 2024 году обработку должны проходить 60% мусора.
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Теги:
Экология , Общество , Денис Буцаев , Елена Вишнякова , Business FM , Казань , Москва , Московская область
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