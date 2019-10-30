Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт прокомментировала нацпроект «Экология» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Эксперт прокомментировала нацпроект «Экология»
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН прокомментировала национальный проект «Экология».
«Национальный проект определяет достаточно амбициозные целевые показатели», — заявила она.
По её словам, можно много говорить о развитии отрасли, значении переработки и других важных составляющих, но система начнётся с человека, который примет решение сортировать отходы дома и воспользуется правильным контейнером.
«Всё это получит старт как раз с домашней сортировки», — считает Бачина.
Она добавила, что этому необходимо уделять очень большое внимание, чтобы именно человек осознанно стал стартом данной системы.
Ранее ФАН сообщало, что в Ярославле в рамках нацпроекта «Экология» запустили линию по комплексной переработке химических источников тока.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
RT на русском: последние новости
В Ярославле запустили линию по переработке химических источников тока В Ярославле запустили линию по переработке химических источников тока Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки Кировская область может получить 54 млн рублей на рекультивацию свалки Эксперт оценила готовность жителей России к раздельному сбору мусора Эксперт оценила готовность жителей России к раздельному сбору мусора 
Теги:
Экология , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах 4
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Забайкальский стрелок хотел убить одного 169
Сотням миллионов человек грозит затопление
Сотням миллионов человек грозит затопление 2
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной 70
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2» 662
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
01:23
Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»
В мире Украина
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
00:36
Звезду «Убойной силы» вывели из самолета за дебош
Происшествия Статьи
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
25:25
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение