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Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов! 

Партнерский материал 54 минуты назад
Смотрите новое видео от Siberian Wellness и Teamrussia.pro при информационной поддержке Рамблера из серии «Пробуждение», которая посвящена глобальным экологическим проблемам современного мира.
Загрязнение воздуха зависит не только от человека. В результате лесных пожаров в Сибири, по данным Greenpeace, в атмосферу планеты выброшено более 166 млн тонн углекислого газа — количество, сопоставимое с выбросами 36 млн автомобилей за год. При этом сами машины являются главным источником загрязнения: на них приходится до 80% вырабатываемых опасных веществ, попадающих в атмосферу.
Колоссальное количество вредных химических соединений привело к тому, что сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, 4,2 млн случаев смерти каждый год являются результатом негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха.
Мы не имеем права оставлять такое «наследие» нашим детям. Поэтому мы действуем. Вместе с действующим чемпионом России в дисциплине «скейтбординг, улица» Константином Кабановым мы объявляем войну яду в нашем воздухе.
Смотри наш новый ролик серии «Пробуждение», вдохновляйся и присоединяйся к нам!
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Теги:
Экология , Видео , Общество , Константин Кабанов
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