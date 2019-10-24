Плохую очистку Байкала за миллиарды рублей проверит СК

В Госдуме возмутились неэффективной очисткой Байкала за миллиарды рублей

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сделал запрос на имя главы СК России Александра Бастрыкина с просьбой проверить, куда ушли почти шесть миллиардов рублей, и пожаловался, что на озере «не сделано просто ничего». Бурматов выразил опасение, что в районе озера могут сойти сели, вместе с которыми в Байкал попадут опасные отходы производства.

Деньги на устранение отходов от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината выделялись еще в декабре 2017 года, однако экологическая ситуация на Байкале остается критической. Исполнителей госконтракта проверят по уголовным статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата», а также «Халатность», сообщил парламентарий.

В начале октября сообщалось, что берега Байкала и Куршской косы оказались усеяны окурками и пластиком. Экологи отметили, что чаще всего на берегу встречаются пластиковые бутылки.