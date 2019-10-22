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В Крыму изучат возможность хранения воды в горах 

Lenta.ru 57 минут назад
В Крыму изучат возможность хранения воды в горах
Фото: РИА Новости
Научно-экспертный совет Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма решил изучить вопрос обустройства водохранилищ на горных склонах Крыма. Об этом заявил глава комитета Игорь Вайль на заседании комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета республики, передает ТАСС.
По его словам, для рассмотрения такой возможности можно использовать опыт Австрии. «Там практически в каждом горном ущелье есть плотина, где накапливается талая и дождевая вода, которая затем используется для орошения и для питья. У нас, к сожалению, этого нет», — отметил он.
Кроме того, Вайль уточнил, что для решение вопроса будет собран научный совет из докторов и кандидатов наук, специалистов-геофизиков.
После воссоединения с Россией в 2014 году Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребности полуострова.
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиарда.
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Экология , Общество , Игорь Вайль , ИТАР-ТАСС , Австрия , Республика Крым
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