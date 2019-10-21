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На Ямале зафиксировано необъяснимое нашествие моржей 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
На Ямале зафиксировано необъяснимое нашествие моржей
Фото: arctic_lab_yamal, Instagram
Помимо взрослых особей на полуостров приплыли также совсем еще маленькие моржи. В настоящее время назвать причину такой миграции ученые не могут.
На Ямале зафиксирован уникальный природный феномен: впервые побережье Карского моря заполонили тысячи краснокнижных моржей.
По словам специалистов Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих, это является крупнейшим лежбищем, которое когда-либо наблюдалось.
Помимо взрослых особей на полуостров приплыли также совсем еще маленькие моржи. В настоящее время назвать причину такой миграции ученые не могут.
Известно, что ластоногие начали появляться на побережье еще неделю назад, и с каждым днем их становится все больше. На некоторых особей специалисты надели специальные маяки, чтобы отслеживать их дальнейшее перемещение. Кадры были опубликованы в Instagram.
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Экология , Общество
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