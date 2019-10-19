России не грозят такие «мусорные споры», как у КНР и США, заявил эксперт

России не грозят проблемы с вывозом отходов за границу, страна создает свою отрасль по их переработке, и таких споров, как у США Китаем , у нее не будет, заявил РИА Новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Вячеслав Духин

Долгое время Китай был ведущим импортером мусора, в том числе из США, однако в 2018 году запретил ввозить отходы из других стран на переработку. По подсчетам ученых из американского Университета Джорджии, отказ Китая принимать мусор выльется в проблему, куда деть 111 миллионов тонн тонн "лишнего" мусора к 2030 году.

"США и страны Европейского союза отвозили в Китай отходы на переработку и захоронение. Очевидно, в Китае были три составляющие для реализации этого процесса: имелись необходимые мощности для переработки, цена переработки была дешевле, экологические требования были менее строгими, чем в ЕС и США. Это и было основой для экспорта мусора, выгоднее было отвезти отходы в Китай", — сказал Духин.

Однако затем КНР ужесточила природоохранное законодательство, отметил он.

"Возможно, это было запланированное решение, возможно, это было сделано в качестве ответного хода в рамках так называемых торговых войн КНР с США. Было принято решение запретить импорт отходов. Поэтому ЕС и США столкнулись с проблемой переработки нового объема отходов, которые раньше покидали их территорию", — сказал эксперт.

"В России такой ситуации произойти не может, потому что в значительных объемах экспорт отходов не осуществлялся. В дальнейшем обработка и переработка ТКО (твердых коммунальных отходов — ред.) предполагается на территории РФ", — сообщил Духин.

В 2019 году в РФ началась реформа отрасли обращения с отходами. Ее цель — эффективное обращение с отходами производства и потребления, что должно привезти к вторичной переработке 60% отходов.

РЭО — публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ 14 января для обеспечения реализации норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также реализации национального проекта "Экология".