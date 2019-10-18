В России запретят пластиковые пакеты

России планируют запретить одноразовые пластиковые пакеты. Соответствующий законопроект подготовили в Роспотребнадзоре

«Сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно — вплоть до полного их запрета», — цитируют «Известия» представителя федеральной службы.

Как уточняют в Роспотребнадзоре, поправки в закон уже готовы и вскоре будут отправлены в заинтересованные ведомства на согласование. При этом остается неизвестным, когда товар исчезнет с полок магазинов.

Инициативу поддержали в Минприроды , где уверены, что запрет пакетов снизит негативное влияние на окружающую среду. При этом в ведомстве подчеркнули, что вопросами запрета товаров на территории РФ занимается Минпромторг

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что запрет на пластиковые пакеты стоит вводить тогда, когда покупателю будет предложена адекватная замена. В объединении отметили, что упаковку можно заменить бумажными пакетами, многоразовыми сумками или изделиями из так называемого биоразлагаемого пластика/

Представители ассоциации подчеркивают, что влияние биоразлагаемого пластика на окружающую среду пока оценить невозможно, однако, вероятно, он также серьезно вредит экологии. Оптимальным вариантом замены пластиковых пакетов в АКОРТ считают многоразовые сумки.