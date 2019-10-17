Водоросли для суши оказались под угрозой исчезновения

Нори — морские водоросли, используемые для приготовления суши и роллов, — оказались под угрозой исчезновения из-за климатических изменений. Об этом пишет OZY.

Эти водоросли выращивают в небольшом японском городке Фуццу, расположенном недалеко от устья Токийского залива. Пять лет назад они начали исчезать, а в прошлом году производство нори упало до самого низкого уровня с 1972 года.

«Мы не знаем точной причины, но я думаю, что самым большим фактором здесь является глобальное потепление», — говорит Сатоши Коидзуми, глава местного рыболовного кооператива. Он отметил, что изменение климата привело к значительному повышению температуры воды вокруг Японии в последние десятилетия.

Однако существуют и другие факторы. Так, правила по очистке рек Японии привели к сокращению стока сельскохозяйственных отходов и удобрений в океан, а следовательно, к очищению вод от питательных веществ, которые помогают водорослям расти. Сейчас фермеры требуют изменить правила, чтобы стабилизировать уровень фосфора и азота в океане.

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