Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водоросли для суши оказались под угрозой исчезновения 

Lenta.ru 1 час назад
Водоросли для суши оказались под угрозой исчезновения
Фото: Matthew Mead / AP
Нори — морские водоросли, используемые для приготовления суши и роллов, — оказались под угрозой исчезновения из-за климатических изменений. Об этом пишет OZY.
Эти водоросли выращивают в небольшом японском городке Фуццу, расположенном недалеко от устья Токийского залива. Пять лет назад они начали исчезать, а в прошлом году производство нори упало до самого низкого уровня с 1972 года.
«Мы не знаем точной причины, но я думаю, что самым большим фактором здесь является глобальное потепление», — говорит Сатоши Коидзуми, глава местного рыболовного кооператива. Он отметил, что изменение климата привело к значительному повышению температуры воды вокруг Японии в последние десятилетия.
Однако существуют и другие факторы. Так, правила по очистке рек Японии привели к сокращению стока сельскохозяйственных отходов и удобрений в океан, а следовательно, к очищению вод от питательных веществ, которые помогают водорослям расти. Сейчас фермеры требуют изменить правила, чтобы стабилизировать уровень фосфора и азота в океане.
В августе Колумбия объявила чрезвычайную ситуацию в стране после того, как в почве обнаружили убивающий бананы грибок. Если его не удастся побороть, дефицит бананов грозит всему миру.
Я больше не могу: звезда Playboy идет в президенты страны
Последние новости
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы Стало известно о попытке пойманных в Северодвинске дипломатов США запутать следы ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей ГИБДД придумала новый способ измерять скорость машин российских водителей
Комментарии
Экология , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса
Россиян предупредили о росте тарифов из-за Чубайса145
Китай раскрыл планы Украины на Черное море
Китай раскрыл планы Украины на Черное море263
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения
Предпенсионеры массово пожаловались на увольнения263
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы
«Ситуация патовая»: Врачи массово уволились из больницы201
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети
Путин поручил изучать поведение молодежи в сети90
Видео
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
01:18
МИД РФ прокомментировал инцидент с дипломатами США
Политика
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
00:47
Дети-то за что? Сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Политика
Израиль тайно ударил по Сирии
01:52
Израиль тайно ударил по Сирии
Войска Армия
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
01:03
В Росавиации пояснили допуск к полетам S7 в Грузию
Кавказ Политика
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
00:46
От Киева потребовали закрыть «Миротворец»
В мире Украина
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
03:02
Эрдоган оскорбил главу МИД Германии
В мире
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
09:22
Придуман новый способ выбивать долги за ЖКХ
Общество
Военных атташе США задержали в Северодвинске
03:05
Военных атташе США задержали в Северодвинске
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение