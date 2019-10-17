Названы последствия глобального потепления для РФ

Названы опасные последствия глобального потепления для России

Из-за повышения температуры воздуха в российских городах вырастет уровень загрязнения. Об этом заявила заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени Воейкова Ирина Смирнова

«Потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида (бесцветный газ с резким запахом — прим. ред.), что уже наблюдается, за последние годы средняя по стране концентрация возросла», — цитирует Смирнову РИА «Новости».

По ее словам, примесь появляется в атмосфере из-за выбросов предприятий и транспорта, а также благодаря химическим реакциям с участием солнечного света. Согласно прогнозам ГГО, содержание формальдегида в воздухе может вырасти на 2-10 мкг на кубический метр.

Помимо формальдегида ученый упомянула и другие вторичные примеси, которые образуются в атмосфере в результате химических реакций. Так, в воздухе возрастет количество диоксида азота и озона.

Ранее сообщалось, что в России температура воздуха растет со скоростью 0,43 градуса в 10 лет, это в 2,5 раза больше скорости глобального потепления. Повышение температуры воздуха может привести к увеличенную расходов на инфраструктуру и сельское хозяйство, передает «Национальная служба новостей».