Раскрыта опасность потепления для городов

Ученый рассказал об опасности глобального повышения температуры для городов

Повышение температуры воздуха, вызванное изменением климата, провоцирует увеличение числа загрязнителей в воздухе городов, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А. И. Воейкова Ирина Смирнова

ГГО входит в состав Росгидромета и выполняет работы по оценке качества воздуха в российских городах. Данные ГГО входят в отчет Минприроды о состоянии экологии в России

"Вторичных примесей, образующихся в атмосфере в результате химических реакций (диоксид азота, озон, формальдегид) будет больше. Например, при увеличении температуры атмосферного воздуха растет концентрация формальдегида… Теоретически, потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида, что уже наблюдается, за последние годы средняя по стране концентрация возросла", — сообщила Смирнова.

Как пояснила ученый, формальдегид — это примесь, которая поступает в воздух с выбросами предприятий и транспорта, а также образуется в загрязненной атмосфере в результате последовательных химических реакций под воздействием солнечного излучения.

Она отметила, что точных оценок, насколько вырастут концентрации при увеличении температуры, нет. В условиях потепления атмосферы изменяются скорости химических реакций и повышается химическая активность атмосферы. В зависимости от начальных уровней загрязнения воздуха, концентрация формальдегида может возрасти на 2-10 мкг/м3. Особенно ярко это может проявляться при возникновении так называемых волн тепла.

Смирнова напомнила, что в городах, где прогнозируется увеличение дождей, изменение климата наоборот будет положительно влиять на состояние воздуха: дожди промывают воздух.