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Российские предприятия могут рассекретить данные о выбросах в атмосферу 

РИА Новости 23 минуты назад
Предприятия РФ могут рассекретить данные о выбросах
Фото: РИА новости, архивное фото
Данные о выбросах загрязняющих веществ в воздух от предприятий составляют коммерческую тайну, но они могут быть рассекречены и предоставлены ученым для создания моделей по улучшению качества воздуха в городах в рамках проекта "Чистый воздух", сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова (ГГО, входит в состав Росгидромета) Сергей Чичерин.
Федеральный проект "Чистый воздух" входит в состав нацпроекта "Экология". Программа призвана до 2024 года сократить на 20% совокупный объем выбросов в атмосферу в 12 городах страны на 20% (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита). ГГО имени Воейкова является одним из основных исполнителей проекта "Чистый воздух" и должно разработать модели снижения загрязнения воздуха, а для этого ученым необходимы данные по каждому источнику загрязнения.
"Данные есть, их дает Росстат, но они не по предприятиям, а в целом по городу. Данные по предприятиям являются их коммерческой тайной и не предоставляются. Но данные в целом по городу не показательны, потому что тогда непонятно, что, кому и на сколько нужно снижать выбросы. Сбор необходимых данных по предприятиям поручен Росприроднадзору", — сказал Чичерин.
Как пояснил ученый, должны быть учтены 98% выбросов на территории города и его окраинах. У разных городов ситуация будет разной. Для выбранной территории будут проведены сводные расчеты, учитывая все загрязнители. Если, согласно расчету, получится, что концентрация в какой-то точке города превышает предельно допустимые концентрации, тогда будут предложены меры, как ее уменьшить.
Эксперт отметил, что моделирование снижения выбросов от разных источников позволит оценить общую ситуацию с загрязнением в городе.
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Экология , Общество , Росстат , Росгидромет , РИА Новости
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