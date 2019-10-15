Назван способ спасения Байкала

Экологи назвали способ спасения Байкала

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» в эфире НСН назвала ключевые способы спасения самого глубокого озера планеты.

Отсутствие очистных сооружений в ЖКХ является основной проблемой Байкала. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . По его словам, самое глубокое озеро на планете в последние годы посещает слишком много туристов. Иванов добавил, что несмотря на увеличение количества гостиниц в этом районе, об очистных сооружениях никто не думает. Также он обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда отдыхающие останавливаются на берегу Байкала, а после, уезжая, не убирают за собой мусор.

Выразила полное согласие с мнением спецпредставителя президента руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова. В беседе с НСН она уточнила, что проблема отсутствия очистных сооружений особо остро стоит именно в больших городах близ Байкала.

«Абсолютно согласна. Это сейчас является основной проблемой и наконец-то об этом заговорили на таком высоком уровне. Проблема отсутствия [очистных сооружений] именно в больших городах! Изначально байкальские берега и строящаяся инфраструктура не была рассчитана на тот объем туристов, который мы имеем сейчас. Это огромные финансы и вопрос функционирования. Даже те очистные, которые построили, например, в городе Бабушкин на берегу Байкала, построили с большими нарушениями. Нельзя сказать, что проблема не решается, но решается она из рук вон плохо. И до сих пор наказанных нет, по большому счету. Это мы говорим про большие города, про очистные, которые есть с советских времен. Которые разрушены и никак очистку не обеспечивают», — объяснила она.

Морозова также рассказала и об аналогичной проблеме небольших населенных пунктов. Она уточнила, что в деревнях и селах подход к обеспечению сохранности Байкала должен быть иным.

«В маленьких поселках и в деревнях раньше объемы местных жителей природа спокойно переваривала с выгребными ямами. Централизованные очистные не предусматривались и невозможно в принципе сейчас их построить на территории с имеющимися экологическими ограничениями по хозяйственной деятельности. Нужны локальные очистные станции. И там вопрос стоит именно в нахождении адекватных технологий, а они есть. Но, в общем и целом, это для частного сектора не под силу. Технологии существуют, просто нужен глобальный государственный подход», — заключила собеседница НСН.