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Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Иванов оценил экологическую ситуацию на Байкале
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» оценил ситуацию на Байкале.
Он отметил, что основная проблема — отсутствие очистных сооружений в ЖКХ.
«За последние годы туристов на Байкале — и российских, и иностранных — стало намного больше. Новые гостиницы плодятся как грибы после дождя, но об очистных никто особо не заботится», — заявил Иванов.
Он также обратил внимание на проблему «дикого туризма», когда путешественники останавливаются на берегу озера, а после уезжают, не убрав за собой мусор.
Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.
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Экология , Общество , Максим Токарев , Сергей Иванов
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