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Воспетую Лермонтовым реку на Кавказе захотели оздоровить 

Lenta.ru 2 часа назад
Воспетую Лермонтовым реку на Кавказе захотели оздоровить
Фото: РИА Новости
Власти Чечни выдвинули предложения по разработке проекта «Оздоровление Терека», в рамках которого планируется расчистить русла рек протяженностью более 150 километров. Воспетая Михаилом Лермонтовым река Терек протекает на Северном Кавказе и имеет важное водохозяйственное значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
Так, предлагается провести комплекс мероприятий, направленных на снижение объема загрязненных сточных вод в водных объектах бассейна реки Терек. Для этого власти хотят реконструировать очистные сооружения канализации с 27,2 миллионов до 17,1 миллионов кубических метров и расчистить русла рек протяженностью почти 155 километров.
«Из-за высокого антропогенного воздействия качество воды в реке Терек характеризуется в диапазоне от "умеренно загрязненная" до "очень грязная". Рассчитываем, что включат в нацпроект до 2024 года», — говорится в сообщении министерства.
Нацпроект «Экология» планируется реализовать до 2024 года. Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В рамках нацпроекта, в частности, реализуются такие федеральные проекты, как «Чистая вода» и «Сохранение уникальных водных объектов», благодаря которым к 2024 году более 90 процентов россиян обеспечат качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, а реки, озера и водохранилища очистят от бытового и другого мусора. На первый федеральный проект выделено 245 миллиардов рублей, на второй — 15,2 миллиардов.
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Экология , Общество , Михаил Лермонтов , Чеченская Республика
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