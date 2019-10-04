Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить

Северной Осетии внедрили специальную геоинформационную систему мониторинга леопардов, благодаря которой ученые смогут экономить время на сборе информации и дистанционно вносить корректировки в исследования. Об этом сообщил куратор проекта Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и компании «РусГидро» по восстановлению леопардов в регионе Артур Алибеков, передает ТАСС.

По его словам, Северная Осетия стала первым регионом России , где была внедрена такая система контроля. Сейчас она работает в тестовом режиме.

«Для сбора данных во время экспедиций специально разработано современное программное обеспечение, которое позволяет цифровизировать процесс сбора информации и готовить базы данных прямо во время экспедиций, отслеживать треки движения, данные с фотоловушек, аккумулируя их в единую базу данных, привязанную к местности», — рассказал Алибеков.

Ученые также планируют благодаря записям с фотоловушек найти переднеазиатского леопарда Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Центра природы Кавказа» запустили онлайн-трансляцию, благодаря которой любой желающий может понаблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов. Это единственная возможность увидеть переднеазиатского леопарда, которого нет ни в одном зоопарке в России», — рассказала заместительница генерального директора центра по природоохранной деятельности Наталья Вавилова

Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.