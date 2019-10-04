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Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить 

Lenta.ru 1 час назад
Леопардов в Северной Осетии начнут мониторить
Фото: РИА Новости
В Северной Осетии внедрили специальную геоинформационную систему мониторинга леопардов, благодаря которой ученые смогут экономить время на сборе информации и дистанционно вносить корректировки в исследования. Об этом сообщил куратор проекта Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН и компании «РусГидро» по восстановлению леопардов в регионе Артур Алибеков, передает ТАСС.
По его словам, Северная Осетия стала первым регионом России, где была внедрена такая система контроля. Сейчас она работает в тестовом режиме.
«Для сбора данных во время экспедиций специально разработано современное программное обеспечение, которое позволяет цифровизировать процесс сбора информации и готовить базы данных прямо во время экспедиций, отслеживать треки движения, данные с фотоловушек, аккумулируя их в единую базу данных, привязанную к местности», — рассказал Алибеков.
Ученые также планируют благодаря записям с фотоловушек найти переднеазиатского леопарда Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии в декабре 2017 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Центра природы Кавказа» запустили онлайн-трансляцию, благодаря которой любой желающий может понаблюдать за жизнью переднеазиатских леопардов. Это единственная возможность увидеть переднеазиатского леопарда, которого нет ни в одном зоопарке в России», — рассказала заместительница генерального директора центра по природоохранной деятельности Наталья Вавилова.
Всего на нацпроект «Экология» потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.
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Комментарии
Экология , Общество , Наталья Вавилова , Республика Северная Осетия — Алания
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