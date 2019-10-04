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Зоологи подсчитали обитателей парка «Лосиный остров» 

Москва24 + ещё 3 23 минуты назад
Зоологи подсчитали обитателей парка «Лосиный остров»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты подсчитали, что в национальном парке "Лосиный остров" обитают около 45 лосей и 150 пятнистых оленей. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе парка в День защиты животных, который отмечают во всем мире 4 октября.
По словам зоологов, самые крупные обитатели "Лосиного острова" — лось, кабан и пятнистый олень.
По словам сотрудников парка, их задача — "сохранение максимально возможного разнообразия видового состава и экологически обоснованной численности животных". Для этого на территории "Лосиного острова" регулярно проводят учет количества животных, следят за состоянием каждой популяции, ведут научную работу. "К настоящему времени в городской части парка обитают около десяти особей лосей, в областной, имеющей выход на другие природные территории Московской области, — около 35 особей", — уточняет пресс-служба парка.
Как пояснили специалисты, популяцию пятнистого оленя поддерживают искусственно. Чтобы создать благоприятные для оленей условия, в парке создали специальные подкормочные площадки. Сотрудники "Лосиного острова" также ведут борьбу с браконьерством, организуют подкормку зверей и птиц в холода, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что москвичи помогут биологам посчитать птиц в парке "Лосиный остров". 5 октября орнитологи и любители природы пройдут по экологическому маршруту и соберут информацию о миграции пернатых. Участникам прогулки-учета придется преодолеть десять километров.
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Экология , Новости Москвы , Общество , Строительство
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