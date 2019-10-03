Эксперт оценил процесс таяния вечной мерзлоты

Профессор Центра междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН Геннадий Менжулин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил процесс таяния вечной мерзлоты.

«На многолетней мерзлоте стоят дома, железные дороги, проложены газопроводы. Если она начнет таять, всё будет плохо», — рассказал он.

Как отметил эксперт, на многолетней мерзлоте существуют запасы полезных ископаемых, но когда почва станет другой, добывать их станет сложнее.

По его словам, процесс таяния не инициируется сам по себе — причиной является негативное воздействие на Землю.