В мире отмечают День защиты животных

В пятницу, 4 октября, отмечается международный праздник, посвящённый защите дикой природы — всемирный день защиты животных. Праздник был учреждён в 1931 году. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), численность диких животных в мире сократилась на 60% за последние 40 лет, а позвоночных млекопитающих — и вовсе на 89%. До конца года телеканал RTД и WWF представят совместный документальный фильм «Дикие и свободные», приуроченный к 25-летию работы фонда в России.