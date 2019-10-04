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В мире отмечают День защиты животных 

RT на русском + ещё 3 34 минуты назад
В мире отмечают День защиты животных
Фото: Тигр Амур и козёл Тимур в приморском Сафари-парке / DMITRY MEZENTSEV / PRIMORYE SAFARI-PARK / AFP
В пятницу, 4 октября, отмечается международный праздник, посвящённый защите дикой природы — всемирный день защиты животных. Праздник был учреждён в 1931 году. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), численность диких животных в мире сократилась на 60% за последние 40 лет, а позвоночных млекопитающих — и вовсе на 89%. До конца года телеканал RTД и WWF представят совместный документальный фильм «Дикие и свободные», приуроченный к 25-летию работы фонда в России.
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Экология , Общество
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