Названы последствия глобального потепления в России

Чите, Салехарде, Петропавловске-Камчатском и Глобальное потепление привело к тому, что в некоторых российских городах начала таять многолетняя мерзлота. Речь идет о Воркуте Улан-Удэ , рассказал ИА "НСН" ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев уточнил, что при возведении инфраструктуры жилых комплексов вопроса глобального потепления просто не вставало.

Сейчас же наблюдаются всевозможные техногенные катастрофы — трещины, обрывы ЛЭП и трубопровода. Поскольку две трети территории РФ расположено в зоне вечной мерзлоты, эта проблема будет усугубляться.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Океан и криосфера в меняющемся климате", к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 метра, и в зоне таяния окажутся Игарка, Якутск и Магадан.

Ранее один из авторов доклада Алексей Екайкин рассказал, что к концу 2100 года уровень Мирового океана может повыситься на метр, но Санкт-Петербург находится в относительной безопасности.