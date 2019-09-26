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Германия подняла в ООН вопрос о грозящих миру «климатических войнах» 

Newsru.com 1 час назад
В Германии обеспокоены «климатическими войнами»
Фото: РИА Новости
Глава МИД ФРГ назвал предпосылки "климатических войн" По мнению Хайко Мааса, изменение климата все чаще становится "вопросом войны и мира". Германский министр настаивает на сотрудничестве в рамках "альянса за многосторонность".
В Германии считают вполне реальной угрозу мировых войн из-за климата, вернее из-за тех катастрофических последствий, которые несут для тех или иных стран глобальные климатические изменения.
Выступая накануне на 74-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил, что "изменение климата — это уже давно не просто экологический вызов человечеству". "Все чаще это вопрос войны и мира", — сказал министр.
Глава МИД убежден, что в тот момент, когда из-за длительных периодов засухи, уничтожения урожаев и отсутствия доступа к питьевой воде начнутся конфликты за немногие оставшиеся ресурсы, можно будет говорить о "климатических войнах", пишет Deutsche Welle.
По мнению германского министра, пришло время придерживаться стратегии устойчивого развития, в том числе в вопросах внешней политики и политики в области безопасности.
"Сотрудничество вовсе не означает предательства интересов собственной страны", — убежден Маас.
Он подчеркнул, что найти ответы на вызовы глобализации, дигитализации, миграции и экологические проблемы возможно только совместными усилиями.
Как отмечает DW, такая тональность выступления главы МИД Германии вступила в явное противоречие с заявлениями президента США Дональда Трампа, бразильского лидера Жаира Болсонару и их иранского коллеги Хасана Роухани. В частности, глава Белого дома утверждал, что "будущее принадлежит патриотам".
С июля 2018 года Хайко Маас противопоставляет этой концепции США свое видение внешнеполитического взаимодействия, которое он понимает как "альянс за многосторонность". В рамках данной модели не предполагается четко ограниченное членство, как в случае с "семеркой" или "двадцаткой", однако предусмотрено реформирование международных институтов и укрепление интернациональных договоренностей. Конкретные шаги на данном направлении могут быть выработаны уже 26 сентября, когда запланирована встреча Маса с более чем 50 главами МИД стран мира, пишет издание.
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Экология , В мире , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Deutsche Welle , Германия
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