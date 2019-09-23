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Россиянам вернули 700 млн рублей неверно начисленной платы за мусор 

News.ru 1 час назад
Россиянам компенсировали 700 млн рублей за мусор
Фото: РИА Новости
Примерно 1,6 млн жителей России с января по июль текущего года провели перерасчёт платы за вывоз мусора. Благодаря этому им удалось вернуть около 700 млн рублей.
Согласно результатам исследования комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, 85% соответствующих обращений касаются неверных сведений о количестве проживающих граждан. Также россияне сообщают о некачественном оказании услуг и просят провести перерасчёт при отъезде, передаёт «Коммерсант».
Ранее News.ru писал, что Госдума раскритиковала ряд регионов за «мусорную реформу». Переход на новую систему обращения с коммунальными отходами не осуществили 11 российских регионов. Среди них оказались Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области.
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Экология , Общество , Госдума
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