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Как за семь дней очистят планету 

Парламентская газета 47 минут назад
Как за семь дней очистят планету
Фото: PIXABAY.COM
21 сентября на планете стартует Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир». Впервые ее провели в сентябре 1993 года жители Австралии — они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств.
Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то другую точку планеты. Во многих городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы переработки отходов. Актуальность акции «Очистим планету от мусора» в последние годы особенно возросла. С каждым годом человечество все больше становится «обществом потребителей». На каждого жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого идет в отходы, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века».
«Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах», — сказал когда-то известный физик Нильс Бор. Организуя эту и другие подобные природоохранные всемирные акции, экологи изо всех сил стараются сделать так, чтобы слова Бора не стали реальностью.
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Комментарии1
Экология , В мире , Общество , Нильс Бор , Австралия
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