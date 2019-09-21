Как за семь дней очистят планету

21 сентября на планете стартует Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир». Впервые ее провели в сентябре 1993 года жители Австралии — они массово вышли на очистку океанских пляжей. Постепенно к акции присоединились другие страны, и на сегодняшний день в ней участвуют уже миллионы добровольцев из 100 государств.

Жители разных континентов специально выделяют неделю в сентябре, чтобы устроить сбор и сортировку мусора в родном городе либо отправляются с экологическими целями в какую-то другую точку планеты. Во многих городах проходят просветительские мероприятия на тему экологической и экономической пользы переработки отходов. Актуальность акции «Очистим планету от мусора» в последние годы особенно возросла. С каждым годом человечество все больше становится «обществом потребителей». На каждого жителя Земли в среднем в год затрачивается около 20 тонн сырья, большая часть которого идет в отходы, что порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами XXI века».