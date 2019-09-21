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В Гватемале запретили использовать одноразовый пластик 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Еще одна страна отказалась от пластика
Фото: Reuters
Гватемала окончательно запретила использование одноразового пластика — соломинок, тарелок, стаканов и контейнеров, сообщают РИА «Новости». Исключение сделают только для медицинской и терапевтической продукции, а также некоторых импортных товаров. Ранее аналогичный закон был принят в Коста-Рике.
Глава государства Джимми Моралес подписал уже соответствующий документ. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики обнародовало текст указа.
Стоит отметить, что Гватемала стала первой страной в Центральной Америке, где действует подобная норма. Перейти на использование посуды и пакетов из биоразлагаемых полимеров жителям Гватемалы и работающим на ее территории юридическим лицам необходимо в течение двух лет.
Добавим, изделия медицинского назначения под действие нового указа не попадают.
В начале мая в Мексике парламент одобрил аналогичный запрет, который вступит в силу с 2020 года. Большинство членов законодательного собрания мегаполиса инициативу поддержали.
По подсчетам международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих.
Ранее сообщалось, что заменить пластик сможет материал из древесных волокон и паучьего шелка.
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Комментарии1
Экология , В мире , Джимми Моралес , РИА Новости , Гватемала , Коста-Рика
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