Еще одна страна отказалась от пластика

В Гватемале запретили использовать одноразовый пластик

Гватемала окончательно запретила использование одноразового пластика — соломинок, тарелок, стаканов и контейнеров, сообщают РИА «Новости». Исключение сделают только для медицинской и терапевтической продукции, а также некоторых импортных товаров. Ранее аналогичный закон был принят в Коста-Рике

Глава государства Джимми Моралес подписал уже соответствующий документ. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов республики обнародовало текст указа.

Стоит отметить, что Гватемала стала первой страной в Центральной Америке, где действует подобная норма. Перейти на использование посуды и пакетов из биоразлагаемых полимеров жителям Гватемалы и работающим на ее территории юридическим лицам необходимо в течение двух лет.

Добавим, изделия медицинского назначения под действие нового указа не попадают.

В начале мая в Мексике парламент одобрил аналогичный запрет, который вступит в силу с 2020 года. Большинство членов законодательного собрания мегаполиса инициативу поддержали.

По подсчетам международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц, сотни тысяч млекопитающих.

Ранее сообщалось, что заменить пластик сможет материал из древесных волокон и паучьего шелка.