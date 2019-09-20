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Климатическая катастрофа ускорилась 

Lenta.ru 44 минуты назад
Климатическая катастрофа ускорилась
Фото: Julian Stratenschulte / DPA / Globallookpress.com
Ученые Университета Мичигана и Университета Аризоны (США) пришли к выводу, что в будущем скорость глобального потепления возрастет. Исследователи впервые успешно смоделировали экстремальное потепление в раннем эоцене (около 56 миллионов лет назад), которое, как ожидается, может повториться в будущем. Об этом сообщает издание Science Daily.
С помощью климатической модели CESM1.2. исследователи обнаружили, что скорость потепления резко возрастает с ростом уровня углекислого газа в атмосфере. Одним из факторов, который объясняет высокую чувствительность климатической системы Земли, является облачный покров. Уменьшение облачности и непрозрачности атмосферы в эоцене усилило потепление, вызванное углекислым газом. Схожие дополнительные условия наблюдаются и сегодня, однако чувствительность климата уровня эоцена не будет достигнута при жизни нынешнего поколения.
Ранний эоцен (примерно 48–56 миллионов лет назад) был самым теплым периодом в истории Земли за последние 66 миллионов лет. Он начался с палеоцен-эоценового термического максимума, который характеризуется резким потеплением, ставшим причиной вымирания многих видов. Температура поверхности Земли была на 14 градусов Цельсия теплее, чем сегодня. Уровень углекислого газа составлял 1000 частей на миллион, что в два раза превышает нынешний уровень.
По мнению климатологов, если ничего не будет сделано для сокращения выбросов углекислого газа, то к концу века его уровень может вновь достичь 1000 частей на миллион.
CESM1.2 была одной из климатических моделей, которую использовали при подготовке пятого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ее способность моделировать потепление в раннем эоцене в соответствии с палеоклиматическими данными указывает на реалистичность прогноза о будущих изменений климата.
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Экология , В мире , США
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