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Сергей Иванов рассказал, когда ждать первых результатов мусорной реформы 

РИА Новости 2 часа назад
Когда ждать первых результатов мусорной реформы
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Первых результатов реформы российской системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами можно ожидать, когда в стране построят около 200 заводов по сортировке и переработке мусора, считает специальный представитель президента России по экологии Сергей Иванов.
"Я лично считаю, и раньше говорил, и не стесняюсь об этом сказать: твёрдые коммунальные отходы — это самая запущенная сфера из всех экологических направлений (в России). Понятно, почему — мы этим вообще не занимались никогда", — сказал Иванов на сессии по экологии на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума.
"Мы сильно отстали от цивилизованного мира, могу это открыто признать. Но с другой стороны у России есть такая особенность — как известно, она медленно запрягает, но быстро едет", — добавил он.
"И я думаю, нам не понадобится 30-40 лет для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Хотя первых результатов мы можем ждать только тогда, когда мы построим в целом по России около 200 мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов. О мусоросжигательных я даже не говорю", — сказал Иванов.
В 2019 году в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно. Мусор, который можно переработать, будут собирать в синие контейнеры. Установкой контейнеров для раздельного сбора мусора занимаются региональные операторы в сфере обращения с коммунальными отходами, которые были выбраны по конкурсу.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Комментарии3
Экология , Общество , Политика , Сергей Иванов , РИА Новости
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