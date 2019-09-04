Самый грязный воздух в Сибири?

Абакан и Впервые же в списке оказались столица Хакасии город Искитим в Новосибирской области. Они находятся в зоне с неблагоприятными метеоусловиями, которые способствуют накоплению вредных веществ. После долгого перерыва в антирейтинг вернулся Ангарск из Иркутской области.

Во всех населенных пунктах, которые попали в список, живут более 5 млн человек. Общий уровень загрязненности там превышает 14 единиц. Низким считается показатель менее 5 единиц.

Основным виновником плохого состояния воздуха стал бензапирен, который образуется при сгорании углеводородного топлива. Поэтому самая высокая концентрация фиксируется в отопительный сезон, объясняют в Минприроды. В Кызыле, а также иркутских Зиме и Минусинске уровень бензапирена иногда превышал нормы ПДК в 100 раз.

В сравнении с предыдущим антирейтингом из списка исчез хабаровский поселок Чегдомын и промышленный центр Магнитогорск в Челябинской области. В докладе говорится, что концентрация бензапирена в Магнитогорске уменьшилась в два раза.

К списку неблагополучных городов есть вопросы, отмечает директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов:

«Фигурируют, в первую очередь, города с предприятиями черной, цветной металлургии, нефтехимии, целлюлозно-бумажной промышленности. Они дают основной объем выбросов. Странно, что, например, Абакан или Барнаул попали в этот список наравне с такими известными центрами загрязнения, как Красноярск, Братск, Зима, Ангарск. Это действительно в основном Красноярский край и Иркутская область. Несколько городов Новосибирской области в этом списке. Странно, что здесь нет Омска, Челябинска и Магнитогорска — городов с тоже очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. Эти списки формируются на основании данных Росгидромета, их постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. И зачастую эта сеть постов Росгидромета далека от совершенства. Где-то они располагаются в жилых секторах, где-то хаотично рассеяны вдоль магистрали. В общем, систематичности, которая фиксировала бы реальный уровень загрязнения атмосферы, Росгидромент еще не достиг».

В докладе Минприроды отмечается, что все неблагополучные города находятся в азиатской части России, где наблюдаются неблагоприятные метеоусловия.