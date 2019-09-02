Почему Россия покупает отходы за рубежом?

Ситуация сюрреалистичная: на фоне проблем со свалками и «мусорных» протестов Россия ввозит пластиковые отходы. С чем это связано?

За прошлый год покупка пластикового мусора российскими предприятиями по сравнению с предыдущим годом выросла на треть и превысила 20 млн долларов, пишет РБК, а за первые четыре месяца текущего года рост составил уже 41%. С чем связано возникновение этой сюрреалистичной ситуации, когда проблема свалок в стране становится все более острой?

Говорить, что Россия ввозит пластиковый мусор, не совсем корректно, утверждают специалисты. Вернее называть это пластиковыми отходами. Такое вторсырье используется, например, для производства так называемых дой-паков — всем знакомых упаковок майонеза, соуса в виде полиэтиленовых пакетиков с закрывающейся крышечкой.

Для их производства необходим гранулированный вторичный пластик, и он поступает из-за рубежа или в виде отходов производства, но такого остро не хватает. Ситуацию комментирует бывший менеджер волоколамского завода по переработке «Вторпласт» Роман:

«На производстве не хватает, да. Раньше заводы говорят: «Заберите у нас этот пластик, он нам не нужен, печи горят. Бесплатно заберите, мы вам еще привезем». А потом начали — этот дал 10 рублей, 20-30, и уже сейчас вторичка по цене первички пришла. До того поднялась, что невыгодно работать в этой сфере. Я с такой проблемой тоже столкнулся. А потом эти заводы начали сами от себя продавать непосредственно производству. Пластик не пропадает, кому надо, тот и ПЭТ перерабатывает. Много организаций, которые занимаются. Планета от мусора не помрет — я раньше тоже так думал — потому что все перерабатывается».

Почему Россия, в которой то там, то тут вспыхивают мусорные протесты, ввозит пластиковое вторсырье? Причина проста — привозные гранулы более качественные. В России перерабатывающие предприятия часто вынуждены использовать пластиковую упаковку, извлеченную со свалок. Она грязная, требует обработки реагентами, мойки и так далее. Но все равно сырье из нее получается недостаточно хорошим.

Выход простой и понятный — не везти мусор на свалку, а вводить раздельный сбор. Но делать это не спешат. При этом практика других стран показывает, что внедрить систему можно очень быстро, говорит руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша:

«В Шанхае ввели с 1 июля раздельный сбор. Волонтеры стоят около баков и объясняют людям с утра до вечера, штрафы, что они неправильно кладут. В Шанхае, в котором 26 млн жителей, это можно, а в крупных городах России никак нельзя. Все зависит от того, насколько амбициозными будут решения. Если завтра кабинет министров примет решение, что сделать раздельный сбор, Москва, может быть криво-косо, конечно, но принимают же. Но нужно подумать, мы должны съездить в Германию, Швейцарию, Швецию, там погулять, вернуться, обсудить еще раз».

Росприроднадзор 28 августа выступил с заявлением, что экологичность так называемого биоразлагаемого пластика — это миф. Речь в основном идет об одноразовых пакетах, которые часто предлагают в магазинах как экоупаковку.

На самом деле, утверждает ведомство, речь идет о пластике, который под воздействием солнца, воздуха и воды просто делится на множество мелких частиц, а такие микрочастицы куда более вредны, так как они в результате попадают внутрь организма и животных, и человека. Поэтому Росприроднадзор предлагает подходить к вопросу кардинально — вообще не пользоваться полимерной упаковкой, заменив ее авоськами или тканевыми мешочками.