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В России пройдет масштабный экомарафон 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Ингушетии 31 августа стартует экомарафон «Чистые берега Кавказа», в рамках которого более 300 тысяч добровольцев за две недели проведут уборку водоемов во всех кавказских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр федеральной целевой программы «Вода России».
Подведение итогов марафона и его закрытие запланировано на 12 сентября в Дагестане. Среди наиболее крупных водоемов, куда выйдут добровольцы: реки Сунжа, Назранка, Архыз, Кенч, Асса, Ачалучка, Сурхахи, Нальчик, Аргудан, Дея, Терек, Черек, Грачевка, Горькая, Подкумок, Гоначхир, а также озера Зункарь, Каррас, Старый Каррас и другие.
«Забота о природе и сохранении водоемов родного края — это дело, в котором вклад государства и граждан равнозначен», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.
В текущем году всероссийская акция проходит в рамках национального проекта «Экология». Участие в ней стало традиционным для жителей Кавказа, отмечает ТАСС: так, например, в 2018-м на массовую уборку вышел каждый второй житель Ингушетии.
Акция проходит с 2014 года, за это время в ней поучаствовали более пяти миллионов россиян.
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Комментарии
Экология , Общество , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан , Республика Ингушетия
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