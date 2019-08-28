В России пройдет масштабный экомарафон

Ингушетии 31 августа стартует экомарафон «Чистые берега Кавказа», в рамках которого более 300 тысяч добровольцев за две недели проведут уборку водоемов во всех кавказских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр федеральной целевой программы «Вода России».

Подведение итогов марафона и его закрытие запланировано на 12 сентября в Дагестане . Среди наиболее крупных водоемов, куда выйдут добровольцы: реки Сунжа, Назранка, Архыз, Кенч, Асса, Ачалучка, Сурхахи, Нальчик, Аргудан, Дея, Терек, Черек, Грачевка, Горькая, Подкумок, Гоначхир, а также озера Зункарь, Каррас, Старый Каррас и другие.

«Забота о природе и сохранении водоемов родного края — это дело, в котором вклад государства и граждан равнозначен», — отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

В текущем году всероссийская акция проходит в рамках национального проекта «Экология». Участие в ней стало традиционным для жителей Кавказа, отмечает ТАСС: так, например, в 2018-м на массовую уборку вышел каждый второй житель Ингушетии.

Акция проходит с 2014 года, за это время в ней поучаствовали более пяти миллионов россиян.