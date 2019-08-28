Росгидромет подтвердил выводы Росатома и МЧС по Северодвинску

Кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в Архангельской области в начале августа, никакой угрозы населению и окружающей среде не несет, заявил ИА REGNUM глава Росгидромета Максим Яковенко , комментируя текущую радиационную обстановку в регионе после происшествия на военном полигоне.

Как известно, инцидент с изотопным источником вызвал лишь кратковременное и незначительное повышение радиационного фона. Это информацию подтвердили результаты дополнительных исследований, проведённых специалистами Росатома МЧС : регистрируемые уровни не представляли риска для здоровья населения, особых мер радиационной защиты не требовалось. К тому же выводу пришли и в Росгидромете. Однако некоторые данные из опубликованного ведомством исследования стали поводом для интерпретаций со стороны общественников.

По словам Яковенко, большинство этих комментариев являются непрофессиональными. Он пояснил, что представленная Росгидрометом информация была продолжением ранее начатой работы по гамма-спектрометрическому анализу отобранных проб. Цель этой работы — выявление радионуклидов, за счет которых возникла ситуация с кратковременным повышением мощности дозы гамма-излучения 8 августа на севере России.