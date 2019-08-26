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Ученый предупредил о новых для россиян инфекциях из-за изменения климата 

Газета.Ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: Depositphotos
Риски для россиян заразится такими нетипичными для северных стран инфекциями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, вырастут в связи с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций — комаров и клещей — в северные регионы.
"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади", — сказал Малеев.
Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади — это долговременные хозяева, так называемые резервуары.
Согласно прогнозам ученых, на которые ссылается эпидемиолог, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.
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Экология , Общество , Виктор Малеев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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