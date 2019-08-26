Ученый предупредил о новых для россиян инфекциях из-за изменения климата

Виктор Малеев. Риски для россиян заразится такими нетипичными для северных стран инфекциями, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге, вырастут в связи с глобальным потеплением, сообщил РИА Новости советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее по сравнению со средним показателем по планете. Увеличение температур и продолжительности теплого периода приводит к распространению переносчиков экзотических инфекций — комаров и клещей — в северные регионы.

"Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) уже была в Воронеже. Потихоньку поднимается этот вирус. На юге Сибири тоже нашли, там резервуаром для этого вируса являются птицы и лошади", — сказал Малеев.

Эксперт уточнил, что переносчиком вируса являются комары, а птицы и лошади — это долговременные хозяева, так называемые резервуары.

Согласно прогнозам ученых, на которые ссылается эпидемиолог, очаги и вспышки ЛЗН в ближайшие годы могут отмечаться в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири.