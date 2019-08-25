Растения на Земле стали вымирать в 350 раз быстрее, чем раньше

Исследование, опубликованное в журнале научном журнале Current Biology, показало, что растения стали вымирать в 350 раз быстрее, чем в среднем за всю историю планеты.

Важными факторами вымирания стали сельское хозяйство и урбанизация. Согласно последнему отчету ООН , совсем недавно 571 вид растений был объявлен исчезнувшими.

Вымирание происходило на Земле всегда — исследование отвечает на вопрос, увеличилась ли его скорость. Для этого ученые рассмотрели основные причины исчезновения 291 растения, когда это произошло, и насколько уникальными были виды.

Биологи пришли к выводу, что травянистые многолетники, такие как травы, особенно уязвимы для вымирания. В целом, темпы вымирания стали в 350 раз выше по сравнению с историческими показателями, а в течение следующих 80 лет скорость исчезновения современных растений превысит исторические значения в несколько тысяч раз.

Ученые предупреждают, что утрата биоразнообразия наряду с изменением климата являются одними из самых серьезных проблем, стоящих перед человечеством.

Ранее сообщалось, что в Британии древнее растение выпустило одновременно мужские и женские шишки впервые за 60 миллионов лет.