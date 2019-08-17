Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл 

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подверглись критике со стороны британских экологов за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
По подсчетам активистов — защитников природы, выбросы углекислого газа у этого самолета (в расчете на одного пассажира) в разы выше, чем у пассажирского Airbus A319. По словам члена организации «Друзья Земли» Аарона Кили, действия принца Гарри противоречат его собственным призывам к защите окружающей среды.
«Он мог сесть на поезд, а затем на корабль. И это было бы возможностью подать прекрасный пример», — заявил активист.
В конце июля принц выступил с речью, в которой призвал к защите окружающей среды. Кроме того, в Instagram он написал, что все 7,7 млрд человек, живущие на планете, ответственны за экологию.
«Люди, поднимающие в своих речах проблемы изменения климата, должны отдавать себе отчет о размере собственного вклада в дело сокращения выбросов углекислого газа», — отметил профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.
Гарри и Меган Маркл вместе с трехмесячным сыном Арчи отправились на отдых в Испанию, где отпраздновали 38-й день рождения герцогини.
Ранее сообщалось, что супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон обошла герцогиню Сассекскую Меган Маркл по популярности. Так, согласно данным опроса британского государственного портала YouGov, Кейт заняла четвертую позицию, получив 64%, а Меган Маркл — только на шестой строчке (49%).