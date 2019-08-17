Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подверглись критике со стороны британских экологов за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.

По подсчетам активистов — защитников природы, выбросы углекислого газа у этого самолета (в расчете на одного пассажира) в разы выше, чем у пассажирского Airbus A319. По словам члена организации «Друзья Земли» Аарона Кили, действия принца Гарри противоречат его собственным призывам к защите окружающей среды.

«Он мог сесть на поезд, а затем на корабль. И это было бы возможностью подать прекрасный пример», — заявил активист.

В конце июля принц выступил с речью, в которой призвал к защите окружающей среды. Кроме того, в Instagram он написал, что все 7,7 млрд человек, живущие на планете, ответственны за экологию.

«Люди, поднимающие в своих речах проблемы изменения климата, должны отдавать себе отчет о размере собственного вклада в дело сокращения выбросов углекислого газа», — отметил профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.

Гарри и Меган Маркл вместе с трехмесячным сыном Арчи отправились на отдых в Испанию, где отпраздновали 38-й день рождения герцогини.