В двух километрах от аэропорта Жуковский найдена незаконная свалка

Незаконная свалка и станция перегрузки мусора находятся в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где из-за столкновения со стаей птиц совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний" . Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора.

Ранее бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов сообщил, что зачастую птицы оказываются у взлетных полос из-за нелегальных мусорных свалок​​​. При этом в Минэкологии Московской области опровергли предположение, что причиной жесткой посадки самолета стали свалки, сообщает РИА Новости.

Специалисты Росприроднадзора оценили причинённый ущерб от свалок более чем в 25 миллионов рублей. Однако ни штраф, ни ущерб выплачены виновниками образования свалки не были. Кроме незаконной свалки, вблизи аэропорта находится станция перегрузки мусора компании "Экосервис".

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе и последующей жесткой посадке в поле.

По словам главы Росавиации Александра Нерадько, взлетно-посадочные полосы и здания аэропортов всегда привлекают птиц.

"Раменский аэродром находится вблизи излучены Москвы-реки, недалеко полигон бытовых отходов. Чайки прилетают на свалку, пьют воду в реке, а потом приземляются на теплый бетон взлетно-посадочной полосы", — пояснил Нерадько.

Столкновение лайнера, который взлетает на скорости под 300 километров в час, даже с одной крупной птицей сопоставимо с ударом от падения 100-килограммовой гири с высоты в 15 метров. По статистике более половины таких встреч приходится именно на двигатель.

Турбина самолета спереди работает как пылесос, затягивая птицу в лопасти. Они деформируются, возникает вибрация. Дальше — сбой топливной системы. В худшем случае лопасти рассыпаются и разрушают топливный контур, из-за чего возникает пожар.