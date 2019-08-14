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В Сургуте на реке нашли огромное нефтяное пятно 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На реке Сайма в районе живописного историко-культурного центра "Старый Сургут" нашли огромное пятно нефтепродуктов. "Общая площадь разлива составила около двух тысяч квадратных метров", — сообщает официальный сайт администрации города.
Специалисты местного спасательного центра, управления по природопользованию и экологии города начали сбор и утилизацию нефтепродукта.
Причины загрязнения устанавливаются, но уже есть две версии того, откуда взялось пятно. Субстанция могла попасть в реку через ливневую канализацию, либо кто-то напрямую слили отходы в водоем.
"Угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальная", — заверил заместитель главы города Алексей Жердев.
По его словам, опыт работы по ликвидации таких загрязнений у сургутских служб есть, и при необходимости сотрудники будут работать в две смены.
На месте ЧП установили боновые (плавучие) ограждения, чтобы не дать пятну расползтись еще больше, параллельно идет его уборка.
"Фракцию засыплют сорбентом, который впитывает нефтепродукты", — объяснил начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин.
Приведут в порядок и прибрежную территорию. Последствия разлива обещают устранить до пятницы.
Правоохранительные органы ищут виновника случившегося: ему грозит как минимум штраф.
"Если будет установлен ущерб для флоры и фауны, то администрация города обратится в суд", — подчеркнули в управлении документационного и информационного обеспечения администрации Сургута.
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Экология , Происшествия , МВД , Сургут
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