Жителей Подмосковья научат «чисто» отдыхать

17 августа Министерство ЖКХ Московской области при содействии общероссийской «Лиги шашлыков» и «Национального экологического корпуса» впервые организует областную эко-акцию «Мангал-Марафон» под девизом: «Шашлык — чистый пикник!». Она пройдет в городских парках, где оборудованы мангальные зоны и в лесопарковых традиционных зонах отдыха.

Акция «Мангал-марафон» проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор ТКО, в особенности в местах организации массового отдыха граждан.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе развернута работа по созданию комфортных условий и цивилизованной инфраструктуры для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.

«У нас целый цикл мероприятий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесах, где привыкли отдыхать люди, но нет никаких условий, создать совершенно другую обстановку, другую атмосферу, — сказал губернатор.

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин отметил высокую важность поддержания таких территорий в чистоте.

«В Подмосковье мы регулярно проводим мероприятия по разъяснению жителям важности и необходимости организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которые будут пригодны для вторичной переработки, так называемого рециклинга, в том числе в общественных местах», — отметил Хромушин.

По его словам, «Мангал-марафон» направлен, прежде всего, на привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганду среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья.

«Акция пройдет впервые в истории Подмосковья, мы назвали ее необычно — «Мангал-марафон», так как в основе мероприятия лежит состязательный принцип между муниципалитетами: кто из них предложит самый оригинальный рецепт шашлыков и привлечет к раздельному сбору мусора в общественных местах наибольшее количество жителей. К учету будут приниматься данные о количестве как собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов. К участию в мероприятии приглашены все муниципалитеты Подмосковья, центральными площадками эко-акции станут парк им. Л. Н. Толстого в Химках, Городской парк в Красногорске и парк «Мысово» в Долгопрудном», — сообщил министр.

Организаторы эко-акции приготовили для участников обширную программу.

«Мы запланировали насыщенные и интересные мероприятия в этот день. Помимо выявления оригинальных рецептов шашлыков и барбекю, мы проведем совместный розжиг мангалов «Мангал чистых желаний», где каждый желающий сможет загадать свое самое заветное желание. Также пройдут конкурсы мангально-шашлычной частушки и художественных работ в стиле «Шампуропись», музыкальные выступление известных артистов, МусАРТ челлендж «Забутыль по-чистому!» и «Забань по-чистому!», в рамках которого участники смогут сыграть на пластиковых бутылках и алюминиевых банках тематические композиции и бросить вызов в социальных сетях всем желающим», — поделилась планами первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Наталья Егорова.

«Мангал-марафон» — брендированное мероприятие, в акции будет задействовано более 1000 волонтеров, которые в брендированных майках и фартуках, совместно с участниками мангал-марафона и проекта «Тут Грязи Нет» раздадут отдыхающим в парках и лесопарковых зонах информационно-разъяснительные материалы о необходимости раздельного сбора отходов, безвозмездно выдадут биоразлагаемые мусорные пакеты. Областные региональные операторы оборудуют места проведения акции «Мангал-марафон» двухцветными контейнерами и выкатными баками. Самых активных участников акции ждут поощрительные призы. Кроме этого, некоторые муниципалитеты в прямом эфире телеканала «360» поделятся своими секретами приготовления шашлыков и барбекю. Предполагается, что в акции примут участие не менее десяти тысяч жителей, будет собрано не менее одной тонны сортированных отходов, а сама акция «Мангал-марафон» станет ежегодным мероприятием.