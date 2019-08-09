Глобальный голод на пороге. Как изменение климата ведет к катастрофе мирового масштаба

Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата опубликовала доклад, в котором говорится о возможных последствиях глобального потепления и о необходимых действиях человека, чтобы избежать глобального голода в будущем.

В опубликованном докладе содержатся серьезные предупреждения о необходимости радикальных изменений в сельскохозяйственной практике, управлении лесным хозяйством, а также в привычках человека к потреблению ресурсов, пишет портал NSN News. Все это необходимо для того, чтобы предотвратить эскалацию наводнений и лесных пожаров, связанных с изменением климата, которые могут привести к глобальному голоду на Земле.

Первой в списке стран, которым угрожает голод, стоит Канада . Стране не удастся избежать последствий нехватки продовольствия и ценовых шоков, если глобальное потепление не будет держаться ниже двух градусов по Цельсию.

Целью Парижского соглашения об изменении климата является, в частности, удержание роста глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов по Цельсию, а также «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса. Опубликованный доклад является третьим за 10 месяцев, который рассказывает о последствиях в случае его провала.

При потеплении выше 1,5 градуса по Цельсию в Парижском соглашении об изменении климата прогнозируются значительное и широко распространенное таяние вечной мерзлоты и увеличение продолжительности сезонов лесных пожаров.

При температуре выше двух градусов по Цельсию будут происходить устойчивые перебои с поставками продовольствия по всему миру, повсеместное увеличение ущерба от лесных пожаров и большие потери почвы и растительности, которые могут быть связаны с изменением климата.

По прогнозам специалистов, при каждой степени глобального потепления мировая урожайность пшеницы снизится на 6%, кукурузы — на 7,4%, а риса и соевых бобов — чуть более, чем на 3% каждого. В общей сложности, эти четыре культуры составляют две трети от потребляемых людьми продуктов, а с ростом населения в среднем на 80 миллионов человек в год, миру необходимо производить больше еды, а не меньше.

Старший научный сотрудник в Natural Resources Canada и один из двух канадцев среди 108 ученых, которые были соавторами отчета, Вернер Курц считает, что большинство людей не понимают масштабы и темпы изменения климата. Он также добавил, что все опубликованные доклады надо использовать для предоставления потенциальных решений.

«Как ученые, мы должны быть осторожны в сообщении сценариев конца света, потому что, если мы создадим «страшный мир», последствием будет бездействие», — сказал Курц, добавив, что это произойдет из-за того, что люди будут парализованы и напуганы.

По словам Курца, чтобы замедлить глобальное потепление, люди должны сжигать меньше ископаемого топлива и улучшить использование земли, чтобы оно не только способствовало уменьшению выбросов парниковых газов, но и больше поглощало их.

Кроме того, в материале говорится об изменении рациона питания человека в пользу растительного, потому что именно растительные белки требуют меньше сельскохозяйственных угодий.

Курц также заявил, что изменение климата приводит к «порочному кругу»: больше лесов становятся уязвимыми для пожаров, которые в свою очередь способствует еще большему изменению климата.

По словам Курца, необходимые изменения, вероятно, не будут легкими для многих людей.