Как не допустить повторения пчеломора в Сибири

Алтайском крае , где произошел массовый мор пчел, подсчитывают убытки. По предварительным данным, в регионе погибло около четырех тысяч пчелосемей на 85 пасеках в одиннадцати районах. В алтайском Союзе пчеловодов говорят, что на самом деле мор зафиксирован в тридцати районах края, просто те, кто работает неофициально, не могут документально подтвердить гибель медоносных насекомых.

Василий Коровин из села Никольское Советского района потерял практически всех пчел из имевшихся у него двухсот пчелосемей.

— У меня стационарная пасека, разведением пчел занимаюсь больше двадцати лет, но такой падеж вижу впервые, — рассказал корреспонденту "РГ" пчеловод. — Обычно за сезон я качаю до двадцати килограммов меда. А в этом году не успел собрать ни капли. Сейчас купил двадцать пчелосемей, коллеги-пчеловоды дали еще двадцать, и я увез их подальше от рапсовых полей — надеюсь хоть немного собрать меда, — говорит пасечник.

Такой масштабный пчеломор, по его мнению, связан с массированной обработкой рапса химикатами. "Вредители напали на посевы рапса, вот фермеры и кинулись спасать будущий урожай. Обрабатывают днем, когда запрещено, в самую жару. О других не думают. А ведь в некоторых деревнях рапсовые поля расположены вплотную к жилью", — говорит Василий Коровин.

Общий ущерб от пчеломора в Алтайском крае пока неизвестен. Как пояснил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев, еще не все районы сумели собрать необходимые документы о гибели пчел. По словам председателя правления Национального союза пчеловодов России и руководителя алтайского Союза пчеловодов Сергея Тастана, это связано еще и с тем, что пчелы продолжают гибнуть, поскольку сейчас аграрии начали обработку подсолнечника.

— Мы готовим предложения о помощи пчеловодам, — отметил замминистра сельского хозяйства края. — Проблема в том, что основные средства господдержки на этот год уже распределены, поэтому нужно изыскивать какие-то дополнительные источники. Планируется, что в этом году мы начнем выплачивать компенсации тем, кто уже приобрел новые пчелосемьи. Остальные выплаты будут перенесены на следующий год.

По данным регионального минсельхоза, все пострадавшие пчеловоды — это владельцы личных подсобных хозяйств, на сельхозпредприятиях гибели пчел не зафиксировано. Чтобы претендовать на господдержку, владельцы ЛПХ должны представить запись в похозяйственной книге о количестве пчелосемей, а также ветеринарную книжку. "Эти документы подтверждают, что в подсобном хозяйстве действительно числилось столько-то пчелосемей и они были здоровы. Если бумаг нет, компенсации выплачивать не будут", — подчеркнул он.

Однако, по мнению Сергея Тастана, главная задача сейчас — сделать все, чтобы не допустить повторения масштабного пчеломора.

— А для этого нужно навести порядок с пестицидами, — считает он. — Ведь уже выявлены случаи применения контрафактных ядохимикатов, которые расфасовывали чуть ли не в гараже. Фермеры приобретают инсектицид под известным названием, а внутри оказывается неизвестный яд. Были и вопиющие случаи, когда ядохимикаты применяли в заказнике, где это делать запрещено.

Пчеловоды в заказнике Лебединый Советского района еще в начале лета обратились в контролирующие и правоохранительные органы с жалобами на незаконное применение пестицидов на особо охраняемой территории.

— В июне фермеры стали обрабатывать поля ядохимикатом первого класса опасности, — рассказал пчеловод Иван Разгоняев из Советского района. — А в заказнике можно использовать только биологические препараты и с разрешения минприроды. Вот мы и забили тревогу. Однако оказалось, что Россельхозназдор такие обработки не контролирует, а Роспотребнадзор может проводить только плановые проверки раз в три года. Тогда мы обратились в прокуратуру . Это нас и спасло от массовой гибели пчел — в июле в разгар медосбора фермеры приостановили обработки.

По словам Сергея Тастана, система контроля за обращением пестицидов и ядохимикатов не выстроена, поэтому Национальный союз пчеловодов направил свои предложения в минсельхоз России

— Государство ставит задачу: повысить урожайность энтомофильных сельскохозяйственных и дикорастущих культур в стране в пять раз, а также значительно увеличить объемы производства продуктов пчеловодства. Для этого нужно, чтобы количество пчелосемей в России выросло с нынешних 3,6 миллиона до тридцати миллионов. А это требует строгого контроля за качеством и применением пестицидов. Для развития отрасли необходимо принять закон "О пчеловодстве" и стратегию развития пчеловодства в Российской Федерации, доработать и принять региональные законы о пчеловодстве. В ближайшее время следует ввести обязательную регистрацию пасечных хозяйств, наладить четкое взаимодействие агрохозяйств с пчеловодами — фермеры должны точно знать, где находятся пасеки, и учитывать это при применении пестицидов, — подчеркнул главный пчеловод края.

Кстати

Ежегодно в Алтайском крае собирают около восьми тысяч тонн меда. В региональном Союзе пчеловодов уверены: массовый падеж пчел скажется на объемах нынешнего сбора, что может привести к повышению цен на алтайский мед в этом сезоне.