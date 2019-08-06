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«Макдоналдс» попытался спасти природу и не смог 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: EPA
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» признала, что их «экологически чистые» бумажные соломинки, которыми заменили пластиковые, не подлежат вторичной переработке. Об этом пишет The Sun со ссылкой на внутренние документы компании.
Согласно служебной записке, бумажные трубочки пока невозможно переработать, и поэтому их нужно выбрасывать в обычные мусорные баки «до дальнейших распоряжений». «"Макдоналдс" много хвалили за защиту окружающей среды, когда она объявила о переходе на бумажные трубочки. Но, судя по всему, это был лишь способ успокоить экологов. До смешного глупо», — сказал источник.
Между тем ситуацию уже прокомментировали в «Макдоналдс». «Мы сделали более плотной нашу бумажную соломинку, поэтому, несмотря на то, что ее материал пригоден для вторичной переработки, толщина трубочки пока что не позволяет ее растворить. Мы работаем над этим», — сообщил представитель сети.
Компания запустила свои новые бумажные трубочки в ресторанах на территории Великобритании и Ирландии в сентябре 2018 года. До этого рестораны ежедневно выбрасывали 1,8 миллиона пластиковых трубочек. Решение было принято на фоне давления, которое оказывалось на компанию в связи с использованием пластика, а также на фоне политики правительства Великобритании, которое в 2020 году планирует ввести запрет на пластиковые трубочки, ватные палочки и палочки для размешивания напитков.
Сеть ресторанов быстрого питания ранее заявляла, что ее пластиковые трубочки на 100 процентов пригодны для вторичной переработки, но переход на бумажные «позволит сделать гораздо больше» для улучшения экологии. Между тем новые трубочки вызвали возмущение у посетителей ресторанов сети. Они сравнивали их с туалетной бумагой, жаловались на неудобство в их использовании. В частности, они отмечали, что через такие трубочки неудобно пить милкшейк, а в коле они и вовсе растворяются.
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Комментарии1
Экология , McDonald's
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