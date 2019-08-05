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В нацпарке «Угра» в Калужской области выпустили девять зубров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятерых зубров выпустили в естественную среду обитания в национальном парке "Угра" в Калужской области, до конца года популяцию краснокнижных животных планируют увеличить еще на десять особей, сообщила администрация региона в понедельник.
Отмечается, что в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национальный парк "Угра" занимается увеличением популяции зубров и восстановлением их навыков выживания в дикой природе. В настоящее время в "Угре" проживают около 70 зубров.
"В этом году девять животных, завезенных из других особо охраняемых природных территорий федерального значения, были выпущены в естественную среду обитания. До конца года прибудет еще 10 зубров, в том числе в середине августа из зоопарка Ростова-на-Дону прибудет зубренок", — говорится в сообщении.
План адаптации малыша разработали специалисты нацпарка "Угра" и Приокско-Террасного заповедника.
"На территории нацпарка для зубров в этом году дополнительно построены две автоматические кормушки, рядом с которыми установлены камеры для круглосуточного видеонаблюдения", — информируют власти.
На сегодняшний день среднерусская группировка зубров, обитающая в национальных парках "Орловское полесье" и "Угра", заповедниках "Калужские засеки" и "Брянский лес", насчитывает около 600 особей. Эта вольная популяция по численности первая в России и вторая в мире.
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Экология , Общество , Калужская Область
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