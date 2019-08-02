Массовая гибель пчел затронула 30 российских регионов

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что гибель пчел затронула 30 регионов страны, передает «Интерфакс».

По его словам, в некоторых областях погибло от 5% до 30% пчелосемей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал.

Специалист заметил, что окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.

По его данным, всего в стране насчитывается около 5 миллионов пчелосемей, из них 97% пчел — в частном секторе.

Накануне Бутов не исключил, что одной из причин массовой гибели пчел в стране могло стать бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активным истреблением в стране борщевика.

По данным Министерства сельского хозяйства России, по состоянию на 29 июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества.