Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовая гибель пчел затронула 30 российских регионов 

Парламентская газета + ещё 8 29 минут назад
Фото: PIXABAY.COM
Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что гибель пчел затронула 30 регионов страны, передает «Интерфакс».
По его словам, в некоторых областях погибло от 5% до 30% пчелосемей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал.
Специалист заметил, что окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.
По его данным, всего в стране насчитывается около 5 миллионов пчелосемей, из них 97% пчел — в частном секторе.
Накануне Бутов не исключил, что одной из причин массовой гибели пчел в стране могло стать бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активным истреблением в стране борщевика.
По данным Министерства сельского хозяйства России, по состоянию на 29 июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества.
В середине июля пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что проблема массовой гибели пчёл на территории России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Позже стало известно о подготовке Минсельхозом законопроекта для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.
Парламентская газета: последние новости
Росгидромет предсказал ухудшение ситуации с лесными пожарами в стране МЧС: ливни не повредили хранилища отходов Байкальского ЦБК Глава Байкальска опроверг информацию об утечке токсичных отходов из-за паводка
Комментарии10
Экология , Общество , Законопроекты , Арнольд Бутов , Юлия Мелано , Россельхознадзор , Минсельхоз , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горбачев отреагировал на прекращение действия ДРСМД28
РФ заподозрили в испытаниях «Пионера» против США92
Победу СССР над Гитлером в Латвии сочли «несчастьем»77
13 причин для бегства Порошенко с Украины52
Неудавшийся ремонт: коммунальщики пострадали при работах
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение