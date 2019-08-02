Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов сообщил, что гибель пчел затронула 30 регионов страны, передает «Интерфакс».
По его словам, в некоторых областях погибло от 5% до 30% пчелосемей, но о случаях гибели более 30%, президент союза не слышал.
Специалист заметил, что окончательных данных о гибели пчел еще нет, подсчеты все еще ведутся.
По его данным, всего в стране насчитывается около 5 миллионов пчелосемей, из них 97% пчел — в частном секторе.
Накануне Бутов не исключил, что одной из причин массовой гибели пчел в стране могло стать бесконтрольное использование гербицидов в связи с чрезмерно активным истреблением в стране борщевика.
По данным Министерства сельского хозяйства России, по состоянию на 29 июля в 25 регионах страны погибло 39,6 тысячи пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества.
В середине июля пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что проблема массовой гибели пчёл на территории России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Позже стало известно о подготовке Минсельхозом законопроекта для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.