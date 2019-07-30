Обнаружена новая угроза Байкалу

Как пояснил Федотов, из-за паводков в воды озера может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината . Сам завод был закрыт в 2013 году, однако отходы от его деятельности все еще хранятся на побережье Байкала.

В результате сильного хлорирования воды погибнет зоопланктон, а это, в свою очередь, повлечет за собой разрушение пищевой цепочки озера. «В конечном итоге пострадает и человек, лишившись части пищевых ресурсов», — добавил профессор Борис Ксенофонтов.

28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Из района паводков эвакуировали более тысячи человек.

Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.