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Обнаружена новая угроза Байкалу 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Наводнения в Иркутской области могут разрушить экосистему озера Байкал. Об этом рассказал директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов, передает газета «Известия».
Как пояснил Федотов, из-за паводков в воды озера может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Сам завод был закрыт в 2013 году, однако отходы от его деятельности все еще хранятся на побережье Байкала.
В результате сильного хлорирования воды погибнет зоопланктон, а это, в свою очередь, повлечет за собой разрушение пищевой цепочки озера. «В конечном итоге пострадает и человек, лишившись части пищевых ресурсов», — добавил профессор Борис Ксенофонтов.
28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе Иркутской области превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Из района паводков эвакуировали более тысячи человек.
Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. В результате ЧП 25 человек погибли, еще 11 пропали без вести. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. В зону подтопления попали почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.
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Экология , Катастрофы , Наводнение , Андрей Федотов , Байкальский ЦБК , РАН , газета "Известия" , Иркутская Область
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