Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network.

Отмечается, что Всемирный день экологического долга наступает на примерно два месяца раньше, чем 20 лет назад, и в 2019 году это событие состоялось еще раньше, чем когда-либо. В 1993 году Всемирный день экологического долга был 21 октября, в 2003-м — 22 сентября, а в 2017-м — второго августа.

Согласно подсчетам, сейчас природные ресурсы — вода, почва и чистый воздух — используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются, а это означает, что человечество буквально эксплуатирует 1,75 Земли.

В научной работе также сообщается, что чрезмерное использование возобновляемых природных ресурсов становится все более ощутимым: оно проявляется в обезлесении, эрозии почвы, вымирании видов животных и растений, а также увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.

Кроме того, аналитики подсчитали, сколько планет, аналогичных Земле, потребовалось бы, чтобы удовлетворить потребности человечества, если бы весь мир жил, как одна определенная страна. Так, при современном уровне потребления людям бы понадобились 3,2 планеты, если бы все жили как в России, 4,1 — как в Австралии, и целых пять планет, если бы весь мир был как США. Однако, если бы все человечество жило как в Индии, то для него было бы достаточно 0,7 Земли.