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Россиянам предрекли возвращение чумы и холеры 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глобальное потепление может привести к вспышке новых болезней и эпидемий, пишет Medicforum.ru.
Ученые считают, что в Центральную Россию может вернуться чума, новой вспышке которой могут благоприятствовать потепление и ослабление медицинского контроля. Под угрозой окажутся Астраханская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай, Дагестан, Калмыкия и Тыва.
Вместе с чумой в Россию может вернуться холера. По мнению ученых, холера может сначала распространиться в регионах с теплым климатом, особенно в Южной Азии, а оттуда попасть в Россию.
Также ученые предполагают, что в вечной мерзлоте из-за глобального потепления могут оттаять скотомогильники, в которых закапывали животных, погибших от сибирской язвы. В таком случае сибирская язва может вернуться. Главным очагом вспышки этой болезни станут Урал и Зауралье.
Экология , Наука , Наука и техника
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