Россиянам предрекли возвращение чумы и холеры

Глобальное потепление может привести к вспышке новых болезней и эпидемий, пишет Medicforum.ru.

Ученые считают, что в Центральную Россию может вернуться чума, новой вспышке которой могут благоприятствовать потепление и ослабление медицинского контроля. Под угрозой окажутся Астраханская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Алтай, Дагестан, Калмыкия и Тыва.

Вместе с чумой в Россию может вернуться холера. По мнению ученых, холера может сначала распространиться в регионах с теплым климатом, особенно в Южной Азии, а оттуда попасть в Россию.

Также ученые предполагают, что в вечной мерзлоте из-за глобального потепления могут оттаять скотомогильники, в которых закапывали животных, погибших от сибирской язвы. В таком случае сибирская язва может вернуться. Главным очагом вспышки этой болезни станут Урал и Зауралье.