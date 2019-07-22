В Петербурге активизировали борьбу со свалками

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил активизировать работу по борьбе с несанкционированными свалками. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС.

По словам Беглова, в частности, необходимо проводить работу непосредственно с собственниками территорий и обязывать их заниматься уборкой. «Мы должны знать, когда они выполнят очистку своей территории. Если этого не происходит, то тогда — штраф, и вплоть до заведения уголовного дела», — заявил врио губернатора на совещании с членами городского правительства.

Он также призвал глав районов Петербурга создать систему наблюдения за городскими территориями и принять ряд мер, которые бы препятствовали возникновению стихийных свалок. Так, по мнению Беглова, улучшить ситуацию можно за счет установки средств фотофиксации и бетонных заграждений, а также привлечения общественного патруля.

Как пояснил глава города, благодаря усилиям активистов на территории 13 районов было выявлено 36 несанкционированных свалок. Восемь из них уже ликвидированы.

По данным ТАСС, всего в этом году в Петербурге выявили около 500 свалок. При этом проект городского бюджета предусматривает выделение порядка миллиарда рублей на их ликвидацию.